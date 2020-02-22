TFF ve kulüplerden, Bursaspor taraftarları için geçmiş olsun mesajı

22.02.2020 13:16 | Son Güncelleme: 22.02.2020 13:16

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor kulüpleri, otobüslerinin Erzurum'da devrilmesi sonucu yaralanan Bursaspor taraftarı için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

TFF'nin internet sitesinde yayımlanan mesajda, "Bursaspor taraftarlarını taşıyan otobüsün Erzurumspor deplasmanına giderken Aşkale'de kaza geçirmesi sonucu yaralanan taraftarlara acil şifalar diler, Bursapor camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz." denildi.

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor kulüpleri de sosyal medya hesaplarından geçmiş olsun dileklerini illeti.

Kaynak: AA