TFF ve kulüpler, Kaan Öztürk için başsağlığı mesajı yayınlandı Eskişehirspor'un 20 yaşındaki futbolcusu Kaan Öztürk'ün dün akşam trafik kazası sebebiyle hayatını kaybetmesinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu ve kulüpler başsağlığı mesajı yayınladı.

Eskişehirspor'un 20 yaşındaki futbolcusu Kaan Öztürk'ün dün akşam trafik kazası sebebiyle hayatını kaybetmesinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu ve kulüpler başsağlığı mesajı yayınladı. Eskişehirspor U19 Takımı'nda forma giyen 20 yaşındaki Kaan Öztürk, dün gece geçirdiği trafik kazası sonrasında hayatını kaybetti. Türkiye Futbol Federasyonu ve kulüpler, genç oyuncu için başsağlığı mesajı yayınladı. TFF'nin resmi internet sitesinde yer alan başsağlığı mesajında şu ifadeler kullanıldı: "Eskişehirspor U19 Takımı'nda forma giyen Kaan Öztürk'ün geçirdiği trafik kazası sonucunda hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Genç yaşta vefat eden merhum Kaan Öztürk'e Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve Eskişehirspor camiasına başsağlığı ve sabır diliyoruz." - İSTANBUL Kaynak: İHA