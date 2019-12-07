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TFF ve Kulüpler Birliği Vakfı, Berna Gözbaşı'yı tebrik etti

Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği Vakfı, Kayserispor Kulübü Başkanlığı'na seçilen Berna Gözbaşı'yı tebrik etti.

07.12.2019 16:00 | Son Güncelleme: 07.12.2019 16:00
TFF ve Kulüpler Birliği Vakfı, Berna Gözbaşı'yı tebrik etti

ve , Kayserispor Kulübü Başkanlığı'na seçilen Berna Gözbaşı'yı tebrik etti.

TFF'nin internet sitesinde yer alan mesajda, " Kayserispor Kulübünün bugün yapılan olağanüstü genel kurul toplantısı sonucunda başkanlığa seçilen Sayın Berna Gözbaşı ve yönetim kurulunu tebrik eder, yönetim dönemlerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Kulüpler Birliği Vakfı ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstikbal Mobilya Kayserispor Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu'nda başkanlığa seçilen Berna Gözbaşı ve yönetim kurulunu tebrik eder, başarılar dileriz." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA
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