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Türkiye Futbol Federasyonu, Fatih Terim Stadı, Nihat Özdemir, Başakşehir, Spor

TFF ve Kulüp başkanları Medipol Başakşehir'i desteklemek için Fatih Terim Stadı'nda

Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında Danimarka temsilcisi Kopenhag ile yaptığı son 16 turu ilk maçını Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile bazı Süper Lig kulüplerinin başkanları da tribünden takip etti.

12.03.2020 21:50 | Son Güncelleme: 12.03.2020 21:53
TFF ve Kulüp başkanları Medipol Başakşehir'i desteklemek için Fatih Terim Stadı'nda

Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında Danimarka temsilcisi Kopenhag ile yaptığı son 16 turu ilk maçını Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile bazı Süper Lig kulüplerinin başkanları da tribünden takip etti.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmayı TFF Başkanı Nihat Özdemir, 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, yönetim kurulu üyeleri Yılmaz Büyükaydın, Ali Düşmez ve İsmail Erdem, Kulüpler Birliği Vakfı ve Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ile Süper Lig'deki bazı kulüplerin başkanları da tribünden izledi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile eski milli takım teknik direktörleri Mustafa Denizli ve Abdullah Avcı, aynı araçla stada geldi ve karşılaşmayı takip etti.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Mehmetçik'e destek vermek için tüm spor camiasını karşılaşmaya davet etmişti.

Tribünler kırmızı-beyaz renklere büründü

Medipol Başakşehir ile Kopenhag arasında oynanan mücadele öncesinde tribünlerdeki tüm koltuklara Türk bayrağı bırakıldı.

Turkcell'in Türk sporunu desteklemek için hayata geçirdiği çatı projesi "TURKSPORU" kapsamında maçı izlemeye gelen taraftarlara, üzerinde "Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için" yazılı kırmızı-beyaz tişörtler dağıtıldı.

Tribünlerde koronavirüse karşı tedbir

Karşılaşmayı izlemek için tribünlere gelen bazı taraftarların yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbir aldığı gözlendi.

Maske ile tribünlerde oturan bazı taraftarların, ellerine de sık sık kolonya ve anti bakteriyel jel döktüğü görüldü.

Okan Buruk'tan 2 değişiklik

Medipol Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanşında Sporting Lizbon ile İstanbul'da oynanan maçın ilk 11'ine göre kadroda 2 değişikliğe gitti.

Buruk, cezası sona eren Enzo Crivelli ile Mahmut Tekdemir'i ilk 11'de sahaya sürdü. Buruk, Sporting Lizbon karşısında ilk 11'de görev yapan Eljero Elia'ya kadroda yer vermezken, Azubuike'yi ise yedek kulübesinde tuttu.

Buruk, ilk 11'i Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Visca, Aleksic, Demba Ba ve Crivelli'den oluşturdu.

Kopenhag'da ise teknik direktör Staale Solbakken; Johnsson, Varela, Nelsson, Bejelland, Bengtsson, Pep Biel, Zeca, Stage, Daramy, Falk ve Santos ilk 11'ini sahaya sürdü.

Danimarka ekibinde bir dönem Trabzonspor'da forma giyen Dame N'Doye ise kadroda yer almadı.

Bu arada karşılaşmayı yaklaşık 100 Danimarkalı taraftar da kendilerine ayrılan yerden izledi.

Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları ve Puan Durumu
TFF ve Kulüp başkanları Medipol Başakşehir'i desteklemek için Fatih Terim Stadı'nda

Kaynak: AA

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TFF ve Kulüp başkanları Medipol Başakşehir'i desteklemek için Fatih Terim Stadı'nda

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