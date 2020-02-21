TFF ve dört büyük kulübün başkanları, İstanbul Valiliğinde bir araya geldi
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TFF ve dört büyük kulübün başkanları, İstanbul Valiliğinde bir araya geldi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile dört büyük kulübün başkanları, İstanbul Valiliğinde bir araya geldi.

21.02.2020 16:59 | Son Güncelleme: 21.02.2020 17:01
TFF ve dört büyük kulübün başkanları, İstanbul Valiliğinde bir araya geldi

(TFF) ile dört büyük kulübün başkanları, Valiliğinde bir araya geldi.

Ali Yerlikaya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen buluşmaya, TFF Başkanı , Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ile Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu katıldı.

Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmenin ardından İstanbul Valiliği tarafından bilgilendirme yapılacağı belirtildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: TFF ve dört büyük kulübün başkanları, İstanbul Valiliğinde bir araya geldi
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