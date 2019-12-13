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TFF, UEFA Avrupa Ligi'nde tur atlayan Medipol Başakşehir'i kutladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turuna yükselen Medipol Başakşehir'i tebrik etti.

13.12.2019 09:10 | Son Güncelleme: 13.12.2019 09:10
TFF, UEFA Avrupa Ligi'nde tur atlayan Medipol Başakşehir'i kutladı

(TFF), UEFA Ligi'nde son 32 turuna yükselen Medipol 'i tebrik etti.

Federasyon, kupada J Grubu 6. ve son hafta maçında Almanya temsilcisi Borussia Mönchengladbach'ı deplasmanda 2-1 yenip, grup lideri olarak bir üst tura yükselmeyi başaran turuncu-lacivertli takım için kutlama mesajı yayımladı.

TFF Başkanı Nihat Özdemir ve A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in de mücadeleyi tribünden takip ettiği hatırlatılan mesajda, "Türkiye Futbol Federasyonu olarak Medipol Başakşehir'i tebrik eder, UEFA Avrupa Ligi'nde bundan sonraki turlarda başarılarının devamını dileriz." denildi.

Kaynak: AA
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