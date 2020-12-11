TFF, üç hakemin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı
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TFF, üç hakemin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı

11.12.2020 14:13 | Son Güncelleme: 11.12.2020 14:17
TFF, üç hakemin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bir üst klasman hakemi ile iki üst klasman yardımcı hakeminin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif sonuçlandığını duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bir üst klasman hakemi ile iki üst klasman yardımcı hakeminin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif sonuçlandığını duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada, hakemlerin semptom göstermediği ancak talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alındığı belirtildi.

Test sonuçları pozitif çıkan 3 hakemin 14 gün izole edileceği aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük

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