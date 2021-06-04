TFF: "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu 02.06.2021 tarihinde yapmış olduğu toplantıda, üst iki ligde bulunan kulüplerimizin Çim Saha...
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TFF: "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu 02.06.2021 tarihinde yapmış olduğu toplantıda, üst iki ligde bulunan kulüplerimizin Çim Saha...

TFF: 'Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu 02.06.2021 tarihinde yapmış olduğu toplantıda, üst iki ligde bulunan kulüplerimizin Çim Saha...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF: "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu 02.06.2021 tarihinde yapmış olduğu toplantıda, üst iki ligde bulunan kulüplerimizin Çim Saha Sorumlusu atamasına ve atanacak çim saha sorumlularına federasyon tarafından teorik ve pratik eğitim semineri verilmesine karar vermiştir.

TFF: "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu 02.06.2021 tarihinde yapmış olduğu toplantıda, üst iki ligde bulunan kulüplerimizin Çim Saha Sorumlusu atamasına ve atanacak çim saha sorumlularına federasyon tarafından teorik ve pratik eğitim semineri verilmesine karar vermiştir." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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TFF: "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu 02.06.2021 tarihinde yapmış olduğu toplantıda, üst iki ligde bulunan kulüplerimizin Çim Saha... - Haberler Spor
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