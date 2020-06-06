TFF: Tüm hakemlerimizin koronavirüs test sonuçları negatif çıkmıştır (YENİDEN) Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), tüm hakemlerin koronavirüs test sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), tüm hakemlerin koronavirüs test sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı.

TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: "Bilindiği gibi Üst Klasman Hakemlerimiz 5 Haziran 2020 tarihinde TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanmaları öncesinde COVID-19 testine tabi tutulmuştur. Tüm hakemlerimizin ve diğer katılımcıların testleri negatif sonuçlanmıştır. Görevlendirmeler öncesi testlerin uygulanmasına düzenli olarak devam edilecektir."

Kaynak: DHA