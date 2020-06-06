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TFF: Tüm hakemlerimizin koronavirüs test sonuçları negatif çıkmıştır (YENİDEN)

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), tüm hakemlerin koronavirüs test sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı.

TFF: Tüm hakemlerimizin koronavirüs test sonuçları negatif çıkmıştır (YENİDEN)
06.06.2020 14:52 | Son Güncelleme: 06.06.2020 14:52

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), tüm hakemlerin koronavirüs test sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı.

TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: "Bilindiği gibi Üst Klasman Hakemlerimiz 5 Haziran 2020 tarihinde TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanmaları öncesinde COVID-19 testine tabi tutulmuştur. Tüm hakemlerimizin ve diğer katılımcıların testleri negatif sonuçlanmıştır. Görevlendirmeler öncesi testlerin uygulanmasına düzenli olarak devam edilecektir."


Kaynak: DHA

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