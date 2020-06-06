TFF: Tüm hakemlerimizin koronavirüs test sonuçları negatif çıkmıştır
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), tüm hakemlerin koronavirüs test sonuçlarının negatif çıktığını açıktı.
06.06.2020 14:50 | Son Güncelleme: 06.06.2020 14:50
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), tüm hakemlerin koronavirüs test sonuçlarının negatif çıktığını açıktı.
TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: "Bilindiği gibi Üst Klasman Hakemlerimiz 5 Haziran 2020 tarihinde TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanmaları öncesinde COVID-19 testine tabi tutulmuştur. Tüm hakemlerimizin ve diğer katılımcıların testleri negatif sonuçlanmıştır. Görevlendirmeler öncesi testlerin uygulanmasına düzenli olarak devam edilecektir."
Kaynak: DHA