TFF, transfer tescili için kulüplerin SGK ve vergi borcuna bakmayacak
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TFF, transfer tescili için kulüplerin SGK ve vergi borcuna bakmayacak

TFF, transfer tescili için kulüplerin SGK ve vergi borcuna bakmayacak
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), transferlerin tescili için kulüplerin ibraz etmesi gereken Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve vergi dairelerine vadesi geçmiş borcu olmadığına dair yazıyı bu sezon da istemeyecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), transferlerin tescili için kulüplerin ibraz etmesi gereken Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve vergi dairelerine vadesi geçmiş borcu olmadığına dair yazıyı bu sezon da istemeyecek.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre TFF Yönetim Kurulu, Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı'na geçici madde eklenmesine karar verdi.

Bu maddeye göre kulüplerin transfer ettikleri futbolcuların tescilini talep ile SGK ve vergi dairelerine vadesi geçmiş borcu olmadığına dair tescil talep tarihinden en fazla 15 gün önce ilgili kurum tarafından düzenlenmiş belge ibraz etme yükümlülüğü, 2021-2022 futbol sezonunda da uygulanmayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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