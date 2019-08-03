TFF Temsilciler Semineri tamamlandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Temsilciler Kurulu tarafından 2018 yılında vefat eden federasyon güvenlik ve akreditasyon temsilcisi İsmail Hakkı Köklükaya adına düzenlenen 2019-2020 Sezonu Temsilciler Semineri sona erdi.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda, klasman temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen seminerin son gününde, Temsilci İşleri Direktörü Baki Şahin, 2018-2019 sezonu değerlendirmesi ve rapor yazımı ile ilgili konuları hatırlattı, ardından da statü ve talimatlardaki değişiklikler hakkında bilgilendirme yaptı.

Ayrıca temsilciler, senaryo maç görseli verildikten sonra konuların temsilci raporuna aktarılması yönünde yazılı sınava tabi tutuldu. Daha sonra Temsilciler Kurulu Üyesi Yakup Aksoy, yöneticilik ve tecrübe paylaşımı ile ilgili sunumunu gerçekleştirdi.

Temsilciler Kurulu Başkanı Abdurrahman Arıcı, seminerin kapanış konuşmasında şunları kaydetti:

"Siz temsilci arkadaşlarımızın görevli olduğu müsabakalarda objektif, tarafsız ve adil davranacağınıza inancımız sonsuzdur. Talimatlar çerçevesinde görevlerinizi en iyi şekilde yapacağınıza ve federasyonumuzu en üst düzeyde temsil edeceğinize inanıyoruz. 2019-2020 futbol sezonunun hayırlı ve başarılı geçmesini diliyoruz."

Kaynak: AA