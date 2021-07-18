TFF Temsilciler Kurulu sezon başı seminerleri, 7 ve 21 Ağustos'ta çevrim içi yapılacak
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TFF Temsilciler Kurulu sezon başı seminerleri, 7 ve 21 Ağustos'ta çevrim içi yapılacak

TFF Temsilciler Kurulu sezon başı seminerleri, 7 ve 21 Ağustos'ta çevrim içi yapılacak
Anadolu Ajansı / Emre Doğan - Haberler | Spor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Temsilciler Kurulu sezon başı seminerleri, 7 ve 21 Ağustos'ta çevrim içi düzenlenecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Temsilciler Kurulu sezon başı seminerleri, 7 ve 21 Ağustos'ta çevrim içi düzenlenecek.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Üst Klasman ve Federasyon Güvenlik ve Akreditasyon Temsilci Semineri'nin 7 Ağustos Cumartesi günü saat 14: 00'te, Klasman Temsilci Semineri'nin ise 21 Ağustos Cumartesi günü aynı saatte yapılacağı belirtildi.

Seminerlerde TFF Temsilciler Kurulunun yanı sıra konuşmacıların ve temsilcilerin yer alacağı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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