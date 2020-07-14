TFF tarafından Disiplin Sevkleri açıklandı TFF, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevkleri açıkladı.

TFF, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevkleri açıkladı. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile Galatasaray'dan Şener Özbayraklı, Emre Akbaba, Ömer Bayram, Taylan Antalyalı ve Seri de tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildi.

TFF'den sevkler hakkında şu açıklama yapıldı:

"1- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü'nün 12.07.2020 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 6/12 ve 8/3 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine,

MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü Başkanı FATİH MERT'in aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 6/12 ve 8/3 maddeleri uyarınca 14.07.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü idarecisi MÜSLÜM BENLİ'nin aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 8/3 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü görevlisi OKAN ELMAS'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 6/12 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü futbolcusu CEBRAİL KARAYEL'in aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 6/12 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü futbolcusu SABA LOBJANIDZE'nin aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 6/12 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü futbolcusu EZEQUIEL OSCAR SCARIONE'nin aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 6/12 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü futbolcusu DEVER AKEEM ORGILL'nin aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 6/12 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü futbolcusu MAHMUT AKAN'ın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 14.07.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- GALATASARAY A.Ş. Kulübü görevlisi HALİL CİHAN ÜNAL'ın 12.07.2020 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi, COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 6/12 maddesi ve Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca 14.07.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü antrenörü NECATİ ATEŞ'in aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 14.07.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü futbolcusu ŞENER ÖZBAYRAKLI'nın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 6/12 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü futbolcusu ÖMER BAYRAM'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 6/12 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü futbolcusu TAYLAN ANTALYALI'nın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 6/12 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü futbolcusu JEAN MICHAEL SERİ'nin aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 6/12 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü futbolcusu EMRE AKBABA'nın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 6/12 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- HES KABLO KAYSERİSPOR Kulübü futbolcusu BERNARD MENSAH'ın 13.07.2020 tarihinde oynanan HES KABLO KAYSERİSPOR-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 14.07.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

HES KABLO KAYSERİSPOR Kulübü futbolcusu DIEGO ANGELO DE OLIVEIRA'nın aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 14.07.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

HES KABLO KAYSERİSPOR Kulübü idarecisi MUSTAFA TOKGÖZ'ün aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 6/12 ve 8/3 maddeleri uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

HES KABLO KAYSERİSPOR Kulübü idarecisi MEHMET YAY'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 6//12 ve 8/3 maddeleri uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Kulübü'nün 13.07.2020 tarihinde oynanan İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 6/12 ve 8/3 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- YUKATEL DENİZLİSPOR Kulübü Başkanı ALİ ÇETİN'in 13.07.2020 tarihinde oynanan YUKATEL DENİZLİSPOR-TRABZONSPOR A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "cezaya uymaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 50. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

YUKATEL DENİZLİSPOR Kulübü idarecisi KAAN ŞANLIKAN'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 6/12 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

YUKATEL DENİZLİSPOR Kulübü idarecisi SALİH ÖZCAN'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 6/12 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

YUKATEL DENİZLİSPOR Kulübü antrenörü LEVENT KARTOP'un aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü Başkanı AHMET ALİ AĞAOĞLU'nun 13.07.2020 tarihinde oynanan YUKATEL DENİZLİSPOR-TRABZONSPOR A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 6/12 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir." - İSTANBUL

Kaynak: İHA