TFF, Talat Özkarslı ve Vahap Özaltay'ı andı
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TFF, Talat Özkarslı ve Vahap Özaltay'ı andı

TFF, Talat Özkarslı ve Vahap Özaltay'ı andı
Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bugün vefat yıl dönümleri olan Talat Özkarslı ve Vahap Özaltay için anma mesajı yayımladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bugün vefat yıl dönümleri olan Talat Özkarslı ve Vahap Özaltay için anma mesajı yayımladı.

TFF'nin sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Vefatının 56. yılında eski milli futbolcumuz Vahap Özaltay'ı ve vefatının 1. senesinde eski milli futbolcumuz Talat Özkarslı'yı saygı ve rahmetle anıyoruz." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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