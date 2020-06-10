TFF, Talat Özkarslı için taziye mesajı yayımladı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), eski milli futbolcu Talat Özkarslı'nın vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), eski milli futbolcu Talat Özkarslı'nın vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

TFF'nin internet sitesinden yayımlanan mesajda, "A Milli Takımı'mızın eski futbolcusu, Göztepe, Galatasaray ve Gaziantepspor kulüplerinde forma giyen Talat Özkarslı'nın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Talat Özkarslı'ya Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve futbol camiasına başsağlığı diliyoruz." denildi.

Kaynak: AA