TFF: Takım Harcama Limitleri uygulaması titiz bir şekilde sürdürülmektedir

"Tüm transferler Kulüp Lisans Kurulu tarafından incelenmektedir""Süreci tartışmalı hale getiren açıklamalar ve yorumların Türk futboluna bir katkısı yok"İSTANBUL, - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamada;