TFF Tahkim Kurulu, yabancı oyuncu kuralına itirazları reddetti
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TFF Tahkim Kurulu, yabancı oyuncu kuralına itirazları reddetti

TFF Tahkim Kurulu, yabancı oyuncu kuralına itirazları reddetti
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Kulüpler Birliği Vakfı ile Fenerbahçe ve Galatasaray kulüplerinin TFF Yönetim Kurulu tarafından açıklanan yabancı oyuncu kuralına yaptığı itirazı reddetti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Kulüpler Birliği Vakfı ile Fenerbahçe ve Galatasaray kulüplerinin TFF Yönetim Kurulu tarafından açıklanan yabancı oyuncu kuralına yaptığı itirazı reddetti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Tahkim Kurulu, Kulüpler Birliğinin yanı sıra Fenerbahçe ile Galatasaray'ın TFF Yönetim Kurulunun Süper Lig'de yabancı futbolcu ve oyuncu uygunluğu ile ilgili kararına karşı başvurusunu inceledi.

Kulüpler Birliğinin başvurusunu usul yönünden reddeden kurul, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın başvurularını ise TFF Yönetim Kurulu kararında usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı gerekçesiyle kabul etmedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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