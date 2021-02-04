TFF Tahkim Kurulu, Trabzonspor Antrenörü Egemen Korkmaz'ın 4 maçlık cezasını onadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

TFF Tahkim Kurulu, Trabzonspor Antrenörü Egemen Korkmaz'ın 4 maçlık cezasını onadı

04.02.2021 17:59 | Son Güncelleme: 04.02.2021 18:02
TFF Tahkim Kurulu, Trabzonspor Antrenörü Egemen Korkmaz'ın 4 maçlık cezasını onadı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) Trabzonspor Antrenörü Egemen Korkmaz'a verdiği 4 maç men cezasını onadı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) Trabzonspor Antrenörü Egemen Korkmaz'a verdiği 4 maç men cezasını onadı.

TFF'den yapılan açıklamada, TFF Süper Kupa'da Trabzonspor'un Medipol Başakşehir ile oynadığı maçta yaşanan gerginlikte kırmızı kart gören Egemen Korkmaz'ın 4 maçlık men cezasının kurul tarafından onandığı belirtildi.

Kurulun, PFDK'nin Egemen Korkmaz'a ayrıca verdiği 10 bin 500 lira para cezasının da onanmasını kararlaştırdığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Destici Mehmet Ali Çelebi Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Acun Ilıcalı Neslihan Atagül Tuba Büyüküstün İbrahim Tatlıses
Spor Ömer Ali Abdullah Avcı Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Sofiane Feghouli
Tüm Haberler Taciz Ankara Antalya Almanya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: TFF Tahkim Kurulu, Trabzonspor Antrenörü Egemen Korkmaz'ın 4 maçlık cezasını onadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.2.2021 18:05:08. #1.14#
title