TFF Tahkim Kurulu, Sumudica'nın oğluna verilen 1 yıllık cezayı onadı
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TFF Tahkim Kurulu, Sumudica'nın oğluna verilen 1 yıllık cezayı onadı

30.10.2020 16:37 | Son Güncelleme: 30.10.2020 16:40
TFF Tahkim Kurulu, Sumudica'nın oğluna verilen 1 yıllık cezayı onadı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Ninel Sumudica'nın oğlu Marius Stefan Sumudica'ya verilen 1 yıl hak mahrumiyeti cezasını onadı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Ninel Sumudica'nın oğlu Marius Stefan Sumudica'ya verilen 1 yıl hak mahrumiyeti cezasını onadı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre kurul, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) Sumudica'nın oğlu Marius Stefan Sumudica'ya yardımcı antrenör olarak görevlendirilerek akredite edilmesinden dolayı Teknik Adamların Statüsü ve Çalışma Esasları Talimatı'na göre 1 yıl hak mahrumiyeti ve 900 liralık para cezasını onama kararı aldı.

Tahkim Kurulu, kırmızı kart gören oyunculardan Hes Kablo Kayserisporlu Cristian Sapunaru'ya, Fatih Karagümrüklü Jimmy Durmaz'a, Fraport TAV Antalyasporlu Sidney Sam'a verilen 2'şer maçlık cezaları da onadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

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