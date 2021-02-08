TFF Tahkim Kurulu, Oğulcan Çağlayan dosyasını inceledi
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TFF Tahkim Kurulu, Oğulcan Çağlayan dosyasını inceledi

08.02.2021 19:05 | Son Güncelleme: 08.02.2021 19:38
TFF Tahkim Kurulu, Oğulcan Çağlayan dosyasını inceledi

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Çaykur Rizespor'dan Galatasaray'a transfer olan Oğulcan Çağlayan dosyası nedeniyle TFF Profesyonel Futbolcu Tescil İşleri Müdürlüğü'nden transfer dönemindeki süreç ile ilgili yazışmaların örneğinin istenmesine karar verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Çaykur Rizespor'dan Galatasaray'a transfer olan Oğulcan Çağlayan dosyası nedeniyle TFF Profesyonel Futbolcu Tescil İşleri Müdürlüğü'nden transfer dönemindeki süreç ile ilgili yazışmaların örneğinin istenmesine karar verdi. 

Konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer almıştır: "Duruşma için tayin edilen 08.02.2021 Pazartesi günü saat 15: 30'da video konferans yoluyla icra edilen duruşmada Galatasaray Sportif Sınai ve Tic. Yat. A.Ş.'nin vekilleri Av. Dr. Sıddıka Petek Akyüz Arslan, Av. Süleyman Anıl Özgüç, Av. Selçuk Uysal, Av. Özgün Barış Erbay, futbolcu Oğulcan Çağlayan'ın vekilleri Av. Nihat Güman, Av. Jale Demir ve Rize Spor Futbol Yat. San. Tic. A.Ş. vekili Av. Anıl Gürsoy Artan'ın hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde; Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbolcu Tescil İşleri Müdürlüğü'ne yazı yazılarak; davalı futbolcunun huzurdaki davada ihtilafa konu lisans süreci ile ilgili yazışmaların örneğinin istenmesine ve dosyanın incelemeye alınmasına oybirliği ile karar verilmiştir."


- Kurulu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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