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TFF Tahkim Kurulu'nun Fenerbahçe kararı açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Kulübü'nün itirazı sonucu harcama limitini olumsuz etkileyen 16 milyon TL'lik kısmın, harcama limitine eklenmesine oy birliği ile karar verdi.

23.01.2020 18:07 | Son Güncelleme: 23.01.2020 18:07
TFF Tahkim Kurulu'nun Fenerbahçe kararı açıklandı

(TFF) Tahkim Kurulu, Kulübü'nün itirazı sonucu harcama limitini olumsuz etkileyen 16 milyon TL'lik kısmın, harcama limitine eklenmesine oy birliği ile karar verdi.

TFF resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin Kulüp Lisans Kurulu'nun 17.01.2020 tarihli 2020-04 E. 2020-03 K sayılı kararına itirazı incelendi. Dosyada yapılan inceleme ve değerlendirme kapsamında, Kurulumuz 'un 21.01.2020 tarihli ara kararı doğrultusunda; TFF Kulüp Lisans Kurulu'ndan alınan yazı cevabının da değerlendirilmesi ile yapılan müzakere neticesinde;

Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin, itirazının kısmen kabulü ile başvuru dilekçesinde belirtilen harcama limitini olumsuz etkileyen; 16.000.000 TL'lik kısmının, gerekçesi kararda açıklanacağı üzere harcama limitine eklenmesine, oybirliği ile karar verilmiştir."


Kaynak: DHA
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