TFF Tahkim Kurulu, Göztepeli Yalçın Kayan'ın 3 maç cezasını onadı - Haberler Spor
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TFF Tahkim Kurulu, Göztepeli Yalçın Kayan'ın 3 maç cezasını onadı

AA / Ercan Doğan - Haberler | Spor
TFF Tahkim Kurulu, Göztepeli Yalçın Kayan'ın 3 maç cezasını onadı

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun Göztepeli oyuncu Yalçın Kayan'a verdiği 3 maç men cezasını onadı.

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun Göztepeli oyuncu Yalçın Kayan'a verdiği 3 maç men cezasını onadı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Tahkim Kurulu, Göztepe'nin İttifak Holding Konyaspor ile oynadığı maçta rakip oyuncuya yaptığı ciddi faul nedeniyle kırmızı kart gören ve 3 maç men cezası alan Yalçın Kayan'ın bu cezasını onama kararı aldı.

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AA / Ercan Doğan - Spor Haberleri

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