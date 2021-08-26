TFF Tahkim Kurulu, Galatasaraylı Marcao'nun 8 maçlık cezasını onadı
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TFF Tahkim Kurulu, Galatasaraylı Marcao'nun 8 maçlık cezasını onadı

TFF Tahkim Kurulu, Galatasaraylı Marcao'nun 8 maçlık cezasını onadı
Anadolu Ajansı / Ercan Çakar - Haberler | Spor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Marcao'nun 8 maçlık cezasını onadı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Marcao'nun 8 maçlık cezasını onadı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Tahkim Kurulunun, takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saha içinde uyguladığı şiddet nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun Marcao'ya verdiği 8 maçlık men ve 21 bin lira para cezasına yapılan itirazı görüştüğü belirtilerek, şöyle denildi:

"Marcao'nun takım futbolcusuna yönelik saldırısı nedeniyle FDT'nin 44/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 8 resmi müsabakadan men ve 21 bin lira para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, erteleme talebinin reddine oy çokluğu ile karar verilmiştir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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TFF Tahkim Kurulu, Galatasaraylı Marcao'nun 8 maçlık cezasını onadı - Haberler Spor
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