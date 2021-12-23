TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray ve Trabzonspor'un cezasını onadı - Haberler Spor
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TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray ve Trabzonspor'un cezasını onadı

TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray ve Trabzonspor'un cezasını onadı
AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaray ve Trabzonspor kulüplerine verilen para cezalarını onadı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaray ve Trabzonspor kulüplerine verilen para cezalarını onadı.

TFF'den yapılan açıklamada, cezaya yapılan itirazı görüşen kurulun, sarı-kırmızılı kulübe verilen toplam 182 bin lira para cezasının yanı sıra bordo-mavili ekibe verilen 150 bin liralık cezayı onadığı aktarıldı.

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AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor Haberleri

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