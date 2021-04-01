TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in 2 maç men cezasını onadı
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TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in 2 maç men cezasını onadı

Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor
TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in 2 maç men cezasını onadı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve yardımcısı Ümit Davala'ya verilen 2 maç men cezasını onadı.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve yardımcısı Ümit Davala'ya verilen 2 maç men cezasını onadı.

TFF'den yapılan açıklamada, rakip takım mensubuna yönelik hakareti nedeniyle Terim ve Davala'ya 2'şer resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesi giriş yasağı ve 13'er bin lira para cezası verilmesinin oybirliği ile onandığı belirtildi.

Kurul, Süper Lig'deki Yeni Malatyaspor maçında ihraç edilen Gaziantep Teknik Direktörü Ricardo Sa Pinto'ya 2 maç men ve toplam 29 bin 500 lira para cezasının onandığını duyurdu.

Tahkim Kurulu, Çaykur Rizespor'un 150 bin liralık cezasını da onadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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