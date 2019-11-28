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TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçeli Isla'nın cezasını onadı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin Şilili futbolcusu Mauricio Isla'nın 2 maç men cezasını onadı.

28.11.2019 18:56 | Son Güncelleme: 28.11.2019 18:56
TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçeli Isla'nın cezasını onadı

(TFF) , Fenerbahçe'nin Şilili futbolcusu 'nın 2 maç men cezasını onadı.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa ile oynanan maçta kırmızı kart gören ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 2 maç men cezasına çarptırılan Isla için yapılan başvurunun reddedildiği belirtildi.

Sarı-lacivertli ekibin 12. haftada BtcTurk Yeni Malatyaspor ile oynadığı maçta forma giyemeyen 31 yaşındaki Isla, 30 Kasım Cumartesi günü yapılacak Göztepe müsabakasında da takımdaki yerini alamayacak.

Kaynak: AA
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