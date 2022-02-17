TFF Tahkim Kurulu, Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Tahir Kıran'ın cezasını onadı - Haberler
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TFF Tahkim Kurulu, Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Tahir Kıran'ın cezasını onadı

AA, Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
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TFF Tahkim Kurulu, Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Tahir Kıran'ın cezasını onadı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Tahir Kıran'ın 25 bin liralık para cezasını onadı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Tahir Kıran'ın 25 bin liralık para cezasını onadı.

TFF'den yapılan açıklamada, Kıran'ın medyaya yaptığı açıklamalar nedeniyle verilen 25 bin lira para cezası oy çokluğu ile kabul edildi.

Kurul ayrıca, rakibine yaptığı ciddi faul nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen Yukatel Kayserispor futbolcusu Uğur Demirok'un 3 resmi müsabakadan men cezasının da onandığını duyurdu.

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu, Futbol Federasyonu, Tahir Kıran, Rizespor, Spor, Haberler

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