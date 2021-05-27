Beşiktaş, teknik direktör Abdullah Avcı'ya 17 milyon 130 bin lira tazminat ödeyecek
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Beşiktaş, teknik direktör Abdullah Avcı'ya 17 milyon 130 bin lira tazminat ödeyecek

Beşiktaş, teknik direktör Abdullah Avcı'ya 17 milyon 130 bin lira tazminat ödeyecek
Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Abdullah Avcı'ya 17 milyon 130 bin lira ödemesine hükmetti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Abdullah Avcı'ya 17 milyon 130 bin lira ödemesine hükmetti.

Kuruldan yapılan açıklamada, siyah-beyazlı kulübün itirazının incelendiği belirtilerek, "Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararının fesih tazminatı tutarı yönünden karşı oy yazısında belirtilen 210 bin liranın mahsup edilmesi neticesinde 17 milyon 130 bin lira olarak düzeltilerek onanmasına, davalının diğer itirazlarının reddine karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK), çeşitli gerekçelerle Beşiktaş'a verdiği 320 bin liralık ceza ile siyah-beyazlı takımın yardımcı antrenörü Ozan Köprülü'nün 13 bin lira ve 1 maç men cezasını onadığı aktarıldı.

Kurul ayrıca Galatasaray Kulübünün 224 bin ve Göztepe'nin 50 bin liralık para cezalarını da onadığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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Beşiktaş, teknik direktör Abdullah Avcı'ya 17 milyon 130 bin lira tazminat ödeyecek - Haberler Spor
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