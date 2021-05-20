TFF Tahkim Kurulu, bazı kulüp ve yöneticilere verilen para cezalarını kaldırdı
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TFF Tahkim Kurulu, bazı kulüp ve yöneticilere verilen para cezalarını kaldırdı

TFF Tahkim Kurulu, bazı kulüp ve yöneticilere verilen para cezalarını kaldırdı
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Kulübü, sarı-lacivertli kulübün yöneticileri Alper Pirşen ve Selahattin Baki, Beşiktaş yöneticisi Kemal Erdoğan ile Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım'a verilen para cezalarını kaldırdı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Kulübü, sarı-lacivertli kulübün yöneticileri Alper Pirşen ve Selahattin Baki, Beşiktaş yöneticisi Kemal Erdoğan ile Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım'a verilen para cezalarını kaldırdı.

TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, sportmenliğe aykırı açıklamalar nedeniyle Fenerbahçe Kulübüne 100 bin lira, Alper Pirşen, Selahattin Baki, Kemal Erdoğan ve Yüksel Yıldırım'a ise 30'ar bin lira para cezası vermişti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Tahkim Kurulu bu cezalara yapılan itirazları görüştü. Kurul, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) son içtihatlarını nazara alarak, açıklamaları ifade hürriyeti kapsamında değerlendirdi ve söz konusu cezaları iptal etti.

Ayrıca Tahkim Kurulu, Beşiktaş Kulübünün Uyuşmazlık Çözüm Kurulu tarafından teknik direktör Abdullah Avcı ile aralarındaki davada verdiği karara yaptığı itirazı da incelemeye aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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TFF Tahkim Kurulu, bazı kulüp ve yöneticilere verilen para cezalarını kaldırdı - Haberler Spor
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