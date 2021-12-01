TFF Tahkim Kurulu Başkanı Murat Balcı'nın babası hayatını kaybetti
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu Başkanı Murat Balcı'nın babası, Hüsnü Ziya Balcı vefat etti.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu Başkanı Murat Balcı'nın babası, Hüsnü Ziya Balcı vefat etti.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"TFF Tahkim Kurulu Başkanı Sayın Prof. Dr. Murat Balcı'nın babası Hüsnü Ziya Balcı'nın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Hüsnü Ziya Balcı'ya Allah'tan rahmet; Prof Dr. Murat Balcı, ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz."
AA / Süha Gür - Spor Haberleri
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