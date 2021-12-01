TFF Tahkim Kurulu Başkanı Murat Balcı'nın babası hayatını kaybetti - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TFF Tahkim Kurulu Başkanı Murat Balcı'nın babası hayatını kaybetti

AA / Süha Gür - Haberler | Spor
TFF Tahkim Kurulu Başkanı Murat Balcı'nın babası hayatını kaybetti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu Başkanı Murat Balcı'nın babası, Hüsnü Ziya Balcı vefat etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu Başkanı Murat Balcı'nın babası, Hüsnü Ziya Balcı vefat etti.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"TFF Tahkim Kurulu Başkanı Sayın Prof. Dr. Murat Balcı'nın babası Hüsnü Ziya Balcı'nın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Hüsnü Ziya Balcı'ya Allah'tan rahmet; Prof Dr. Murat Balcı, ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz."

İrfan Can Kahveci, 44. maddeden PFDK'ya sevk edildi! Cezası çok ağır olacak

İrfan Can Kahveci, 44. maddeden PFDK'ya sevk edildi! Cezası çok ağır olacak

AA / Süha Gür - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title