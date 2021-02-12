TFF Tahkim Kurulu, Arda Turan'ın 2 maçlık men cezasını onadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

TFF Tahkim Kurulu, Arda Turan'ın 2 maçlık men cezasını onadı

12.02.2021 17:03 | Son Güncelleme: 12.02.2021 17:07
TFF Tahkim Kurulu, Arda Turan'ın 2 maçlık men cezasını onadı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaraylı futbolcu Arda Turan'ın 2 maçlık men cezasını onadı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaraylı futbolcu Arda Turan'ın 2 maçlık men cezasını onadı.

TFF'den yapılan açıklamada, Galatasaray'ın Fenerbahçe ile oynadığı derbi maçtaki hakareti gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun Arda Turan'a verdiği 2 maç men ve 13 bin lira para cezasının Tahkim Kurulu tarafından oy birliğiyle onandığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

Haber Yorumları (1)
REİS: utanmadan bir de itirazmı etmişler zaten en alt sınırdan verilmişti. . . . gerçi ulusoy olsaydı 1 e indirirdi. . .
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Mustafa Destici Enis Berberoğlu Mehmet Ali Çelebi Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Sibel Can Aleyna Tilki Bülent Serttaş
Spor Ali Koç Deniz Türüç Aykut Kocaman Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kar Türk Rusya İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: TFF Tahkim Kurulu, Arda Turan'ın 2 maçlık men cezasını onadı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.2.2021 17:22:34. #1.16#
title