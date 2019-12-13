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TFF Tahkim Kurulu, Ali Şafak Öztürk'ün ihtar cezasını kaldırdı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk'ün ihtar cezasını kaldırdı.

13.12.2019 13:12 | Son Güncelleme: 13.12.2019 13:12
TFF Tahkim Kurulu, Ali Şafak Öztürk'ün ihtar cezasını kaldırdı

(TFF) , Antalyaspor Kulübü Başkanı 'ün ihtar cezasını kaldırdı.

TFF'den yapılan açıklamada, kulübün internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunması nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından Ali Şafak Öztürk'e verilen ihtar cezasının kaldırıldığı belirtildi. Antalyaspor Kulübünün aynı nedenden aldığı 50 bin liralık para cezasının da kaldırıldığı bildirildi.

Öte yandan Sivas Belediyespor'un futbolcusu Gencay Erten'in rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 3 resmi müsabakadan men ve 3 bin lira para cezasının, 2 resmi müsabakadan men cezası olarak düzeltildiği ifade edildi.

Kaynak: AA
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