TFF Tahkim Kurulu, Ahmet Ağaoğlu'nun hak mahrumiyeti cezasını kaldırdı
11.03.2021 18:09 | Son Güncelleme: 11.03.2021 18:16
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'na verilen 10 gün hak mahrumiyeti cezasını kaldırdı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'na verilen 10 gün hak mahrumiyeti cezasını kaldırdı.
TFF'den yapılan açıklamada, Ahmet Ağaoğlu'na sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle verilen 10 gün hak mahrumiyetinin kaldırıldığı, 30 bin lira para cezası uygulandığı belirtildi.
Trabzonspor'a saha olayları gerekçesiyle verilen 24 bin lira para cezasının da onandığı aktarıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan