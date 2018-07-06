TFF, Süper Ligde Video Yardımcı Hakem Sisteminin Uygulanacağını Duyurdu

Türkiye Futbol Federasyonu , Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonunda ve Spor Toto 1'inci Lig play-off maçlarında Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin kullanılacağını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu 04.07.2018 tarih ve 90 sayılı toplantısında 2018-2019 Sezonu; Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig, TFF 3. Lig Statüsünü kabul etti. Kabul edilen Statüler 6 Temmuz 2018 tarihinde TFF'nin resmi internet sitesi TFF.ORG'da yayınlanarak yürürlüğe girdi.

İŞTE TFF'NİN SİTESİNDE YER ALAN AÇIKLAMA

VİDEO YARDIMCI HAKEM

Spor Toto Süper Lig müsabakalarında, Futbol Oyun Kuralları ve bu kurallara dahil edilen VAR Protokolüne uygun olarak çevrimiçi Video Yardımcı Hakem Sistemi kullanılacaktır.

MADDE 14 – YÜRÜRLÜK

Bu Statü, TFF Yönetim Kurulu'nun 04.07.2018 tarih ve 90 sayılı toplantısında kabul edilmiş ve 06.07.2018 tarihinde TFF'nin resmi internet sitesi olan www.tff.org adresinde yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.