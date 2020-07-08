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TFF, Süper Lig ve TFF 1. Lig'deki yeni yabancı oyuncu kuralını duyurdu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Süper Lig ve TFF 1. Lig'de yabancı oyuncu kuralında değişikliğe gitti.

TFF, Süper Lig ve TFF 1. Lig'deki yeni yabancı oyuncu kuralını duyurdu
08.07.2020 19:29 | Son Güncelleme: 08.07.2020 19:32

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Süper Lig ve TFF 1. Lig'de yabancı oyuncu kuralında değişikliğe gitti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Süper Lig kulüpleri 2020-2021 sezonunda en fazla 14 yabancı uyruklu futbolcu ile sözleşme imzalayabilecek. Kotayı dolduran kulüpler için en az 1 yabancı oyuncu, 1 Ocak 1996 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olması şartı getirildi. Kadroda bulunan 14 yabancı futbolcudan sadece 8'i müsabakaya devam eden kadroda aynı anda sahada yer alabilecek. 2020-2021 sezonunda 21 kişilik müsabaka isim listesinde alt yapıdan yetişmiş 1 Ocak 1998 ve daha sonra doğmuş bir futbolcu bulundurulması zorunlu olacak.

2021-2022 futbol sezonunda Süper Lig kulüpleri, en fazla 12 yabancı uyruklu futbolcu ile sözleşme yapabilecek. Kotayı dolduran kulüpler için en az 1 yabancı oyuncu, 1 Ocak 1998 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olması şartı aranacak. Kadroda bulunan 12 futbolcudan sadece 7'si müsabakaya devam eden kadroda aynı anda sahada yer alabilecek. 2021-2022 sezonunda ilk 11'de alt yapıdan yetişmiş 1 Ocak 2000 ve daha sonra doğmuş bir futbolcu bulundurulması zorunlu tutulacak.

Süper Lig kulüpleri, 2022-2023 sezonunda en fazla 10 yabancı uyruklu futbolcuyu kadroya katabilecek. Kulüplerin 10 futbolcuyla sözleşme yapılması halinde bu oyunculardan en az 1 tanesi 1 Ocak 2000 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olabilecek. Sadece 6 yabancı uyruklu futbolcu müsabakaya devam eden kadroda aynı anda sahada yer alabilecek. 2022-2023 sezonunda ilk 11'de alt yapıdan yetişmiş 1 Ocak 2002 ve daha sonra doğmuş iki futbolcu bulundurulması zorunlu hale getirildi.

TFF 1. Lig'de yabancı oyuncu kuralı

TFF 1. Lig için gelecek 3 sezonki yabancı futbolcu sayısı ve oyuncu uygunluğu belirlendi.

Kulüpler, 2020-2021 sezonunda en fazla 8 yabancı uyruklu futbolcu ile sözleşme yapabilecek. Tüm hakkını kullanan kulüpler için bu futbolculardan en az 1'i 1 Ocak 1996 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olması şartı aranacak. Sözleşme imzalanan 8 yabancı futbolcudan sadece 6'sı 18 kişilik müsabaka listesine alınabilecek. Bu futbolculardan sadece 5'i müsabakaya devam eden kadroda sahada aynı anda yer alabilecek. 2020-2021 sezonunda 18 kişilik müsabaka isim listesinde alt yapıdan yetişmiş, 1 Ocak 1998 ve daha sonra doğmuş bir futbolcu bulundurulması zorunlu tutulacak. Müsabaka isim listesinin 21 kişiye çıkarılması halinde ilave edilecek futbolcular için, Türkiye A Milli Takımı'nda oynama uygunluğuna sahip 1 Ocak 2000 ve daha sonra doğmuş olması şartı aranacak.

2021-2022 sezonunda ise kulüpler, en fazla 5 yabancı uyruklu futbolcuya lisans çıkarabilecek. Tüm hakkını kullanan kulüpler için bu futbolculardan en az 1'i 1 Ocak 1998 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olması gerekecek. Sözleşme imzalanan futbolculardan sadece 5'i 18 kişilik maç kadrosuna alınabilecek ve bunlardan sadece 4'ü müsabakaya devam eden kadroda aynı anda sahada yer alabilecek. 2021-2022 sezonunda ilk 11'de alt yapıdan yetişmiş 1 Ocak 2000 ve daha sonra doğmuş bir futbolcu bulundurulması zorunlu olacak. Müsabaka isim listesinin 21 kişiye çıkarılması halinde ilave edilecek futbolcular, Türkiye A Milli Takımı'nda oynama uygunluğuna sahip 1 Ocak 2001 ve daha sonra doğmuş olması gerekecek.

TFF 1. Lig ile ilgili 2022-2023 sezonu yabancı oyuncu kuralında, 2021-2022 sezonu sayıları geçerli olacak. Takımlar, yabancı oyuncu kotasını doldurması durumunda bu futbolculardan en az 1'i 1 Ocak 2000 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olması gerekecek. 2022-2023 sezonunda ilk 11'de alt yapıdan yetişmiş 1 Ocak 2002 ve daha sonra doğmuş iki futbolcu bulundurulması zorunlu olacak. Müsabaka isim listesinin 21 kişiye çıkarılması halinde ilave edilecek futbolcular için, Türkiye A Milli Takımı'nda oynama uygunluğuna sahip 1 Ocak 2002 ve daha sonra doğmuş olması şartı getirildi.

Kaynak: AA

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