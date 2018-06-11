TFF, Süper Lig Kulüplerinin Tamamını PFDK'ya Sevk Etti

TFF, geçtiğimiz sezon Süper Ligde mücadele eden tüm takımları, menajerlerle çalışma talimatlarına uymadıkları gerekçesiyle PFDK'ya sevk etti.

TFF, 2017-2018 sezonunda Süper Lig'de mücadele eden 18 kulübün, "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/4, 18/b, c, ç ve 23. maddesi uyarınca PFDK'ya sevk edildiğini duyurdu.

İŞTE TFF'DEN YAPILAN AÇIKLAMA:

  1. ANTALYASPOR A.Ş. Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 18/b,ç ve 23. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
  2. ATİKER KONYASPOR Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 18/b,c,ç ve 23. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
  3. AYTEMİZ ALANYASPOR Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/4 ve 23. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
  4. BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/4, 12/1, 18/b,ç ve 23. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
  5. BURSASPOR Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/4, 12/1, 18/b,ç ve 23. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
  6. DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/4, 12/1, 18/b,ç ve 23. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
  7. EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/4, 12/1, 18/c ve 23. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
  8. FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/4, 18/b, c, ç ve 23. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
  9. GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/4, 18/b, c, ç ve 23. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
  10. GENÇLERBİRLİĞİ Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/4, 12/1, 18/b,ç ve 23. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
  11. GÖZTEPE A.Ş. Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/4, 12/1 ve 23. maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
  12. KARDEMİR KARABÜKSPOR Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/4, 18/b,ç ve 23. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
  13. KASIMPAŞA A.Ş. Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/4, 12/1, 18/c ve 23. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
  14. KAYSERİSPOR Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/4, 12/1, 18/b,ç ve 23. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
  15. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FUTBOL Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/4, 18/b,ç,c ve 23. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
  16. OSMANLISPOR FUTBOL Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/4, 12/1 ve 23. maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
  17. TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/4, 18/b,ç ve 23. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
  18. TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/4, 18/b,ç ve 23. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."
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