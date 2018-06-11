TFF, Süper Lig Kulüplerinin Tamamını PFDK'ya Sevk Etti

TFF, 2017-2018 sezonunda Süper Lig'de mücadele eden 18 kulübün, "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/4, 18/b, c, ç ve 23. maddesi uyarınca PFDK'ya sevk edildiğini duyurdu.

İŞTE TFF'DEN YAPILAN AÇIKLAMA: