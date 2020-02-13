TFF, Süper Lig'deki 3 maçta kural hatası olmadığını açıkladı

13.02.2020 14:34 | Son Güncelleme: 13.02.2020 14:34

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Süper Lig'deki Göztepe-Beşiktaş, Gençlerbirliği-Gaziantep FK ve İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş maçlarında kural hatası olmadığını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada, yönetim kurulunun Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki toplantısında, ligin 19. haftasında Göztepe ile Beşiktaş arasında 26 Ocak'ta oynanan karşılaşmada kural hatası olmadığı yönünde karar aldığı belirtildi.

Yönetim kurulunun, 19. haftadaki Gençlerbirliği-Gaziantep FK ile 12. haftadaki İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş karşılaşmalarında da kural hatası olmadığı yönünde karar verdiği kaydedildi.

Kaynak: AA