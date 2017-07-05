Tff, Süper Kupa'nın Oynanacağı Stadı Açıkladı
Süper Kupa Samsun Yeni Stadı'nda oynanacak.
Süper Kupa Samsun Yeni Stadı'nda oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş ile Atiker Konyaspor'un karşılaşacağı Süper Kupa finalinin Samsun Yeni Stadı'nda oynanacağını açıkladı
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Kupa maçının Samsun'da oynanacağını duyurdu.
TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Türkiye Futbol Federasyonu, Turkcell Süper Kupa'nın yapılacağı şehir ve stadyumu belirledi. Spor Toto Süper Lig Şampiyonu Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Atiker Konyaspor'un karşı karşıya geleceği Turkcell Süper Kupa maçı, Samsun Yeni Stadı'nda oynanacak."
Kaynak: Sporvadisi.com