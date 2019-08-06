TFF Süper Kupa'nın başlama saati değişti
Galatasaray ile Akhisarspor arasında 7 Ağustos Çarşamba günü 20.45'de oynanması planlanan TFF Süper Kupa müsabakasının saati değişti.
Galatasaray ile Akhisarspor arasında 7 Ağustos Çarşamba günü 20.45'de oynanması planlanan TFF Süper Kupa müsabakasının saati değişti. Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ile Akhisarspor arasında 7 Ağustos Çarşamba günü 20.45'de oynanması planlanan Süper Kupa maçının saatinin değiştiğini açıkladı. Mücadele aynı gün, Ankara Eryaman Stadyumu'nda saat 21.30'da başlayacak.
(İHA)
Kaynak: İHA
Son Dakika Güncel Haberleri