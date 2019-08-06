TFF Süper Kupa'nın başlama saati değişti

TFF Süper Kupa'nın başlama saati değişti

Galatasaray ile Akhisarspor arasında 7 Ağustos Çarşamba günü 20.45'de oynanması planlanan TFF Süper Kupa müsabakasının saati değişti.

6.08.2019 00:00
TFF Süper Kupa'nın başlama saati değişti

Galatasaray ile Akhisarspor arasında 7 Ağustos Çarşamba günü 20.45'de oynanması planlanan TFF Süper Kupa müsabakasının saati değişti. Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ile Akhisarspor arasında 7 Ağustos Çarşamba günü 20.45'de oynanması planlanan Süper Kupa maçının saatinin değiştiğini açıkladı. Mücadele aynı gün, Ankara Eryaman Stadyumu'nda saat 21.30'da başlayacak.
(İHA)

Kaynak: İHA
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