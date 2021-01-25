TFF Süper Kupa maçının hakemi belli oldu
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TFF Süper Kupa maçının hakemi belli oldu

25.01.2021 09:22 | Son Güncelleme: 25.01.2021 09:48
TFF Süper Kupa maçının hakemi belli oldu

TFF Süper Kupa'da Medipol Başakşehir ile Trabzonspor arasında 27 Ocak Çarşamba günü oynanacak karşılaşmada hakem Yaşar Kemal Uğurlu görev alacak.

TFF Süper Kupa'da Medipol Başakşehir ile Trabzonspor arasında 27 Ocak Çarşamba günü oynanacak karşılaşmada hakem Yaşar Kemal Uğurlu görev alacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 2019-2020 Sezonu Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir ile Ziraat Türkiye Kupası sahibi Trabzonspor arasındaki kupa mücadelesini Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakada Uğurlu'nun yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ve Serkan Çimen yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Tugay Kaan Numanoğlu olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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