TFF Süper Kupa maçının ardından
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TFF Süper Kupa maçının ardından

28.01.2021 00:59 | Son Güncelleme: 28.01.2021 01:12

TFF Süper Kupa'yı Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek kazanan Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, kupayı taraftarlarına ve sakatlığı nedeniyle uzun bir süre takımdan uzak kalacak Abdülkadir Ömür'e armağan ettiklerini söyledi.

TFF Süper Kupa'yı Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek kazanan Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, kupayı taraftarlarına ve sakatlığı nedeniyle uzun bir süre takımdan uzak kalacak Abdülkadir Ömür'e armağan ettiklerini söyledi.

Avcı, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Maçın ilk 10-15 dakikalık bölümünde oyuna giremedik. Sonraki bölümlerde kontrol elimizdeydi. Saha dağılımız doğru, topa biraz sahip olduğumuzda daha iyi işler yapacağımız ortadaydı. İkinci yarıda doğru organizasyonlarımız devreye girdi ve oyunu kazandık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bir oyun üstünlüğümüz vardı. Trabzonspor, 7 kere eski adıyla Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanmıştı. Süper Kupa'yı daha önce 1, bugün de ikinci kez alarak 9. kupasını elde etti. Böyle bir kültüre sahip olduğu için çok arzuladı, çok istedi. Bu istemenin karşılığını aldık. Özellikle bugün tribünde olan 100 Trabzonspor taraftarı, ne kadar etkili olduğunu bugün bize hissettirdi." diye konuştu.

"Kupayı Trabzon şehrine, Trabzonspor taraftarına armağan ediyoruz." diyen Avcı, "Bize verdikleri sevgi, inançları devam etsin. Türk futbolunun en önemli oyuncularından bir tanesi Abdülkadir Ömür'ü geçen hafta kaybetmiştik. Sakatlığından dolayı 3 ay bizimle olamayacak. Bugün galibiyeti hem taraftarımıza hem Ömür'e armağan ediyoruz. Güzel bir duygu ama hayat bir gün sonra yenilenecek. 3 gün sonra lige döneceğiz. Bunun keyfini çıkaracağız." ifadelerini kullandı.

Avcı, bugün kasket takmasıyla ilgili olarak, "Bugün kasketle geldim, kasket giymesini seviyorum ama kulüpte geçen gün dolaşırken, Allah uzun ömürler versin, Ahmet Suat Özyazıcı'nın bir kupa töreninde altında eşofman üstünde kasket giydiği fotoğrafı gördüğümde çok hoşuma gitmişti. O zaman bunu yapmış, bugün de onun anısına olsun diye taktım. Tekrar camiamıza hayırlı olsun." şeklinde konuştu.

Abdullah Avcı, kulüp kariyerindeki ilk kupayı kazanması hakkında, şunları söyledi:

"Güzel bir duygu, ben bunlara çok takılı değilim. 17 Yaş Altı Takımı ile Avrupa şampiyonluğu kazandığımda da bir kupa veriyorlardı. Dünya dördüncülüğü yaşadım. Türk futbolunda çok önemli oyuncular kazdırdım. İkinci Lig'de bugünkü takımımla bir şampiyonluk da yaşamıştım. Bence oyuncuyu ve oyunu geliştirmek, kupa kazansan da kazanmasan da toplum üzerinde saygı görmek benim için önemlidir. Ben her ikisini de yaşıyorum. Sayın Başkan'a, ısrarlarından dolayı Ertuğrul Doğan'a ve Mehmet Yiğitalp'e, bugün beni Trabzonspor'a kazandırdıkları ve bu heyecanı bana yaşattıkları için çok teşekkür ediyorum. Mesleki anlamda da çok güzel duygular ve tatminler yaşıyorum. Oyuncu grubuna da o açıdan teşekkür ediyorum."

Abdullah Avcı, "Bu yıl Trabzonspor için çifte kupalı bir yıl olabilir mi?" sorusuna ise "Parçadan bütüne gidiyoruz, 12 haftalık bir süreç oynadık. Transferin bitmesine üç gün var. Bununla ilgili ne yapabiliriz? Bir takım temaslarımız var daha net gözüken bir şey yok. Şu ana kadar bir tek Berat'ı kadromuza kattık. O da çok uyum gösteriyor. Üç gün sonra belli olacak ama biz her maça oyun geliştiren ve kazanma isteğiyle çıkan bir takım olacağız. Süreç bizi nereye götürecek ona bakacağız. Ama önümüzdeki sene itibarıyla Trabzonspor hep zirvede olur. Önümüzdeki sene transferler ve planlama yapıldığında tek hedefi orası olacak." şeklinde cevap verdi.

Trabzonspor Teknik Direktörü, yeni transferleri Berat Özdemir'in performansı hakkında da, "Özel bir oyuncu, daha eksikleri var, çalışacak. İlk geldiği günden bu yana bazı oyuncular vardır. Bunu Roma'ya giden Cengiz'de de yaşamıştım. Aldığımda ilk günden itibaren antrenman dahil kendini gösteren ve kabul ettiren bir oyuncuydu. Berat Özdemir de özel bir oyuncu. Onunla ilgili planımız şu; hem Trabzonspor'a faydalı olacak, hem milli takım önünde. Milli takımla Avrupa Şampiyonası'na gitme hedefi var. Orada olacak inşallah. Ondan sonra da uluslararası seviyede olmasını planlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

TFF Süper Kupa maçının ardından
TFF Süper Kupa maçının ardından
TFF Süper Kupa maçının ardından
TFF Süper Kupa maçının ardından
TFF Süper Kupa maçının ardından
TFF Süper Kupa maçının ardından
TFF Süper Kupa maçının ardından
TFF Süper Kupa maçının ardından

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

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