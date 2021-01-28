TFF Süper Kupa maçının ardından
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TFF Süper Kupa maçının ardından

28.01.2021 00:56 | Son Güncelleme: 28.01.2021 01:02

TFF Süper Kupa maçında Medipol Başakşehir'i 2-1 yenen Trabzonspor, tarihinde ikinci kez Süper Kupa'yı kazandı.

TFF Süper Kupa maçında Medipol Başakşehir'i 2-1 yenen Trabzonspor, tarihinde ikinci kez Süper Kupa'yı kazandı.

Bordo-mavili takım pandemi tedbirlerine uygun düzenlenen törenle kupasını aldı.

TFF Süper Kupa organizasyonunun 14'üncüsüne İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı ev sahipliği yaptı.

Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor, Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir'i Djaniny ve Ekuban'ın golleriyle 2-1 mağlup etti. Medipol Başakşehir'in tek golü ise Demba Ba'nın penaltı vuruşuyla geldi.

Turuncu-lacivertli ekipte takım kaptanı Alexandru Epureanu, 73. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

TFF Süper Kupa maçının ardından
TFF Süper Kupa maçının ardından
TFF Süper Kupa maçının ardından
TFF Süper Kupa maçının ardından

Kaynak: Anadolu Ajansı

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