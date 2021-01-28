TFF Süper Kupa maçının ardından

TFF Süper Kupa maçında Medipol Başakşehir'i 2-1 yenen Trabzonspor, tarihinde ikinci kez Süper Kupa'yı kazandı.

TFF Süper Kupa maçında Medipol Başakşehir'i 2-1 yenen Trabzonspor, tarihinde ikinci kez Süper Kupa'yı kazandı.

Bordo-mavili takım pandemi tedbirlerine uygun düzenlenen törenle kupasını aldı.

TFF Süper Kupa organizasyonunun 14'üncüsüne İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı ev sahipliği yaptı.

Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor, Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir'i Djaniny ve Ekuban'ın golleriyle 2-1 mağlup etti. Medipol Başakşehir'in tek golü ise Demba Ba'nın penaltı vuruşuyla geldi.

Turuncu-lacivertli ekipte takım kaptanı Alexandru Epureanu, 73. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı