TFF Statüsü'nde yapılan değişiklikler, Resmi Gazete'de yayımlandı
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TFF Statüsü'nde yapılan değişiklikler, Resmi Gazete'de yayımlandı

TFF Statüsü'nde yapılan değişiklikler, Resmi Gazete'de yayımlandı
Anadolu Ajansı / Emre Doğan - Haberler | Güncel

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Statüsü'nde yapılan değişiklikle Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (UÇK), Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ve Tahkim Kurulu, Hukuk Kurulları Aday Komisyonu tarafından belirlenen adaylar arasından TFF Genel Kurulu tarafından seçilecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Statüsü'nde yapılan değişiklikle Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (UÇK), Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ve Tahkim Kurulu, Hukuk Kurulları Aday Komisyonu tarafından belirlenen adaylar arasından TFF Genel Kurulu tarafından seçilecek.

TFF'nin 28 Temmuz'da gerçekleştirilen olağan genel kurulunda kabul edilen TFF Statüsü'ndeki değişiklikler Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yapılan değişikliğe göre, UÇK, PFDK ve Tahkim Kurulu, TFF'nin gelecek yıl gerçekleştireceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda belirlenecek. Bu kurullara seçilen başkan ve üyelerin görev süresi 4 yıl olacak.

Hukuk Kurulları Aday Komisyonunda 13 üye yer alacak. Komisyona TFF ve Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı tarafından 3'er, TFF 2 ve 3. Lig Kulüpler Birliği tarafından 2, TFF 1. Lig Kulüpler Birliği, Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu, Profesyonel Futbolcular Derneği, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği ile Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği tarafından ise birer üye bildirilecek.

Statü değişikliğinden önce UÇK, PFDK ve Tahkim Kurulları, TFF Yönetim Kurulu tarafından belirleniyordu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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