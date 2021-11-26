TFF: "Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında oynanacak olan Samsunspor Adanaspor maçında yardımcı hakem değişikliği yapıldı. - Haberler Spor
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TFF: "Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında oynanacak olan Samsunspor Adanaspor maçında yardımcı hakem değişikliği yapıldı.

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
TFF:

TFF: "Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında oynanacak olan Samsunspor - Adanaspor maçında yardımcı hakem değişikliği yapıldı.

TFF: "Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında oynanacak olan Samsunspor - Adanaspor maçında yardımcı hakem değişikliği yapıldı. Yaşanan bir trafik kazası nedeniyle müsabakada Oğuz Terzi'nin yerine Abdullah Uğur Sarı görevlendirildi." - İSTANBUL

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