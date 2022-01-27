TFF, Spor Toto 1. Lig'deki yabancı oyunda sayısında değişiklik yaptı
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto 1. Lig'de yabancı oyuncusu sayısında değişikliğe gitti.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto 1. Lig'de yabancı oyuncusu sayısında değişikliğe gitti.
TFF'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 2022-2023 sezonu için kulüplerin daha önce 5 yabancı oyuncu tescil ettirebileceğini açıklayan yönetim kurulu, söz konusu sezon için bu sayıyı 7'ye çıkardı. Kulüplerin 7 yabancı uyruklu futbolcuyu tescil ettirmesi halinde bu futbolculardan en az birinin 1 Ocak 1999 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olması gerekecek.
Yönetim kurulu, 2023-2024 sezonu için de 5 olarak belirlediği yabancı oyuncu sayısını 6 olarak güncelledi. Bu durumda 6 yabancı oyuncu tescil ettirecek kulüplerde bu futbolculardan en az birinin 1 Ocak 2001 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olması zorunlu olacak.
Kulüpler, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonda en fazla 4 yabancı oyuncusunu aynı anda oynatabilecek.