TFF, sözleşmelere ilişkin tavsiyeler yayınladı
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TFF, sözleşmelere ilişkin tavsiyeler yayınladı

TFF, sözleşmelere ilişkin tavsiyeler yayınladı
07.05.2020 18:55 | Son Güncelleme: 07.05.2020 18:55

Türkiye Futbol Federasyonu, korona virüs salgını döneminde kulüpler ile futbolcu ve teknik direktörler arasında sözleşmelere dayalı anlaşmazlıkları önlemek adına sözleşmelere ilişkin tavsiyeler yayınladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, korona virüs salgını döneminde kulüpler ile futbolcu ve teknik direktörler arasında sözleşmelere dayalı anlaşmazlıkları önlemek adına sözleşmelere ilişkin tavsiyeler yayınladı.

Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinden yayınlanan sözleşmelere ilişkin tavsiyeler şu şekilde:

"Covid-19 salgını nedeniyle futbol ekonomisinin sekteye uğramış olduğu ve FIFA'nın da konuya ilişkin çözüm önerileri dikkate alınarak; sözleşmeye dayalı ihtilafların oluşmasını önlemek, kulüpler, futbolcular ve teknik adamların yeni ekonomik koşullara uyumunu sağlamak amacıyla Federasyonumuz taraflara aşağıdaki hususları tavsiye etmektedir:

1- Öncelikle kulüpler ile futbolcu ve teknik adamların müsabakalara ara verilen döneme ilişkin sözleşme şartlarını Covid-19'dan kaynaklı ekonomik koşulları dikkate almak suretiyle karşılıklı olarak Türk Hukukuna uygun olarak yeniden belirlemeleri önerilir.

2- Tarafların karşılıklı olarak anlaşamadığı durumlarda kulüplerin genel mevzuata uygun olarak tek taraflı şekilde sözleşme koşullarında değişikliğe gitmesi halinde aşağıdaki hususların kulüplerce yerine getirilip getirilmediği TFF Hukuk Kurulları tarafından dikkate alınacaktır:

a) İlgili kulüp tarafından futbolcu ve teknik adamlara karşılıklı olarak anlaşma teklifinde bulunulup bulunulmadığı,

b) Covid-19 salgını nedeniyle kulübün mevcut ekonomik durumu (ekonomik durumun sekteye uğrayıp uğramadığı), Covid-19 salgını dolayısıyla kulübün uğradığı zararın hesaplanması, (sayılanlarla sınırlı olmamak üzere; sponsorluk ve maç günü gelirlerinden kayıplar, yabancı para birimi ile yapılan sözleşmelerdeki kur farkı kaynaklı maliyet artışı, mağaza satış kayıpları ve benzeri)

c) Sözleşmedeki değişikliğin ölçüsü, bu değişikliğin makul ve orantılı olup olmadığı,

d) Sözleşmedeki değişiklikten sonra futbolcu veya teknik adamın net gelirinin belirlenip belirlenmediği,

e) Sözleşme değişikliğinin ve indirim oranlarının futbolcu ve teknik ekibin bulunduğu tüm kadroya mı yoksa sadece belirli bir futbolcu ve teknik adama mı uygulandığı.

3- Alternatif olarak, Covid-19 salgını nedeniyle kulüplerin müsabakalara ara verilen dönemi kapsayacak şekilde ve genel mevzuata uygun olarak sözleşmeleri askıya almaları halinde aşağıdaki hususları yerine getirip getirmedikleri TFF Hukuk Kurulları tarafından dikkate alınacaktır:

a) Futbolcu ve teknik adamlara bu dönem için uygun nitelikte sigorta koşullarının sağlanıp sağlanmadığı,

b) Bu dönemde yeterli düzeyde alternatif gelir desteğinin/olanaklarının sağlanıp sağlanmadığı,

c) Kulüpler ve çalışanlar arasındaki sözleşmelerin askıya alınıp alınmadığı,

d) Sözleşmelerin askıya alındığının yazılı olarak usulüne uygun şekilde ilgili tarafa bildirilip bildirilmediği."

(İHA)

Kaynak: İHA

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