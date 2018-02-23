TFF, Şenol Güneş ve Aykut Kocaman'ı PFDK'ya Sevk Etti
TFF, basın yoluyla yapılan açıklamalar nedeniyle Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ı, PFDK'ya sevk etti.
Derbi öncesinde Fenerbahçe ve Beşiktaş'a kötü haber...
Basın yoluyla yapılan açıklamalar nedeniyle Şenol Güneş ve Aykut Kocaman, PFDK'ya sevk edildi.
TFF'nin resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;
''Hukuk Müşavirliği'nce 23.02.2018 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.
BEŞİKTAŞ:
1- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü Teknik Sorumlusu ŞENOL GÜNEŞ'in basın yoluyla yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
FENERBAHÇE:
2- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü Teknik Sorumlusu AYKUT KOCAMAN'ın basın yoluyla yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
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ne sampiyonlugu be kardesim sizden hic bir cacik olmazCevap Yaz Yayından Kaldır
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aykut hoca yanlis bir seymi soylemis . TFF YONETEMIYORSUNUZ ISTIFA EDIN . YADA FENERBAHCENIN OYUNLARINDA HAKEM ADALETLI OLSUN . BUNDAN BOYLE CALINACAQ HER PUANIMIZ UCUN TFF-NI YIKARIZ CINCONLA 8JK-DE ONUNLA BIRLIKDECevap Yaz Yayından Kaldır
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Bu ülkede adalet yok.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Şunlara sadece bu lig yeter bunları Avrupa’ya göndermeyeceksin 2 si de yüz karası takım bence . UEFA artık takım alırken seçmeli böyle niteliksiz geçmişsiz takımları almamalı. Bildiğin mtk Budapeşte gibi bir şey bunlarCevap Yaz Yayından Kaldır
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fb 1 numaralı ağlayan şişirilmiş hain gaza gelen kulüptür gs ve bjk nin başarılarını çekemeyen bilinmeyen takım vardara yenilen insanlarla dalga gecen hocası ne dediğini bilmeyen ağlayan gaza gelip avrupa kupasını alırız diyen bir insan biraz objektif olun da bunları söyleyin 10 yıldan beri gidemiyorsunuz şl ye neymiş bjk yi yencekler bide evinde sen geç onu hayal bu anca kaleci iterek hakem satın alarak berabere kalırsınız biraz karakterli saygılı olun sevilin Türk futboluna katkınız olsunCevap Yaz 1 Yayından Kaldır