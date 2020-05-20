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TFF Sağlık Kurulu, Süper Lig ve TFF 1. Lig takım doktorları ile toplanıyor

TFF Sağlık Kurulu, korona virüs nedeniyle ara verilen Süper Lig ve TFF 1. Lig müsabakalarının tamamlanmasına yönelik olarak hazırlanan Futbola Dönüş Öneri Protokolü'ne ilişkin kulüplerin takım doktorları ile toplantı yapacak.

TFF Sağlık Kurulu, Süper Lig ve TFF 1. Lig takım doktorları ile toplanıyor
20.05.2020 14:30 | Son Güncelleme: 20.05.2020 14:30

TFF Sağlık Kurulu, korona virüs nedeniyle ara verilen Süper Lig ve TFF 1. Lig müsabakalarının tamamlanmasına yönelik olarak hazırlanan Futbola Dönüş Öneri Protokolü'ne ilişkin kulüplerin takım doktorları ile toplantı yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "TFF Sağlık Kurulu, Covid-19 salgın hastalığı sebebiyle ara verilen 2019-2020 Sezonu Süper Lig ve TFF 1. Lig müsabakalarının tamamlanmasına yönelik olarak hazırlanan Futbola Dönüş Öneri Protokolü'ne ilişkin kulüplerimizin takım doktorları ile video konferans olarak bir bilgilendirme toplantısı düzenliyor. TFF Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ömer Taşer tarafından 23 Mayıs 2020 Cumartesi günü saat 11.00'de Süper Lig takım doktorları ile, 30 Mayıs 2020 Cumartesi günü saat 11.00'de ise TFF 1. Lig takım doktorları ile gerçekleştirilecek toplantılarda öneri protokolünde yer alan düzenlemeler hakkında bilgilendirmeler yapılacak" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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