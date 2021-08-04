TFF Sağlık Kurulu Stadyum Kırmızı Alan Süreç Yönetimi açıklandı
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TFF Sağlık Kurulu Stadyum Kırmızı Alan Süreç Yönetimi açıklandı

TFF Sağlık Kurulu Stadyum Kırmızı Alan Süreç Yönetimi açıklandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF Sağlık Kurulu, 2021-2022 Futbol Sezonunda Sağlık Tedbirleri gereği Stadyum Kırmızı Alan Süreç Yönetimini belirledi.

TFF Sağlık Kurulu, 2021-2022 Futbol Sezonunda Sağlık Tedbirleri gereği Stadyum Kırmızı Alan Süreç Yönetimini belirledi. 

Alınacak önlemlere ilişkin olarak düzenlenen süreç yönetimi, Süper Lig, TFF 1'inci Lig, TFF 2'nci Lig ve TFF 3'üncü Lig kulüplerine gönderildi.  

Buna göre, 2021-2022 sezonunda sağlık tedbirleri kapsamında belirlenen ve uygulanacak hususlar şöyle:  Stadyum Kırmızı Alanda yer alan takım delegasyonları ile TFF görevli listesindeki tüm kişilerin aşı durumları Sağlık Bakanlığı HES uygulaması üzerinden takip edilecektir.Aşı takvimi tamamlandıktan 14 gün sonra başlayıp 90 gün süre ile herhangi bir teste ihtiyaç yoktur. Sonrasında negatif olana kadar aylık kantitatif antikor(IgG) testleri ile süreç takip edilecektir.Kişilere yapılacak kantitatif antikor(IgG) testlerinin HES uygulaması üzerinden takibi mümkün olmadığından kantitatif antikor(IgG) sonuçları müsabaka organizasyon toplantısında STK'lara teslim edilecek ve STK'lar tarafından kontrol edilecektir. Total kantitatif ve kalitatif antikor testleri kabul edilmeyecektir. Aşısız ve Covid-19 geçirmemiş kişiler ile aşı takvimi tamamlanmamış kişiler düzenli PCR testi ile takip edilecektir. Aşısız ve Covid-19 geçirmiş ama üzerinden 90 gün zaman geçmiş olanlar aylık antikor testi ile izlenecek, antikor negatifleştikten sonra aşı olmamaları halinde düzenli PCR testi ile takipleri sürdürülecektir. Akreditasyon listesindekilerin aşı durumları ve antikor test sonuçları ile gerekli haldeki PCR sonuçları takım doktorları tarafından TFF'nin her takıma özel hazırladığı formlara işlenecektir. Tamamlanmış liste ve test sonuç belgeleri kontrol için müsabaka organizasyon toplantısında STK'lara teslim edilecektir. 

Covid-19 pozitif vakalar Sağlık Bakanlığı tarafından günün şartlarına göre uygulanan izolasyon sürelerine tabidir. Belirlenen süre sonrası yapılan ilk negatif PCR sonucu ile antrenman ve karşılaşmalara katılabilecektir. Süreç HES sistemi ile takip edilecektir.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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